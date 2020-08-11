Супруги Дмитренко вернулись на проект «Дом-2» с двумя дочерями. Ольга Рапунцель рассказала в своём микроблоге, что сразу после крестин младшей дочки они возвращаются на телестройку, как и планировали. Пока что они не представляют, как будут справляться с двумя детьми на проекте, но надеются, что всё получится. В крайнем случае можно будет маму позвать для помощи с дочками.



Семейство Дмитренко очень тепло встретила ведущая Ольга Орлова, подарившая им цветы. По случаю возвращения Рапунцелей организаторы «Дома-2» показали фильм про их жизнь на проекте. О том, какие кадры попали на видео, зрители смогут узнать в ближайшее время, когда эфир покажут по телевизору.



Оля рассказала в своём микроблоге, что их семью поздравили участники, подарили им торт и воздушные шары, а организаторы проекта устроили в честь возвращения звёздной пары фейерверк. Именно о таком приёме мечтала семья Дмитренко много лет назад. Ольга рассказала, что её очень впечатлила такая встреча, она была растрогана и приятно удивлена.