Ольга и Дмитрий Дмитренко давно хотят стать самой лучшей парой на проекте, но у них есть достойные конкуренты. Марина Африкантова с Романом Капаклы давно строят свою любовь, их очень любят зрители за спокойствие и гармонию в семье. Супруги Дмитренко хотят избавиться от конкурентов и выгнать их за периметр. Оля с Димой уверены, что только они достойны быть лучшими, ведь у них есть дети, а Капаклы пока не торопятся обзаводиться потомством.



Дмитрий открыто заявил, что считает решение Романа пока не обзаводиться детьми и не воспитывать их на проекте неправильным. Капаклы всегда заявлял, что планирует рождение детей исключительно за периметром, к тому же он хочет до появления первенца сделать ремонт в квартире и твёрдо стоять на ногах в финансовом плане. Дмитрий же считает, что только он с супругой выполнил главную цель проекта и обзавёлся детьми.



Супруги Дмитренко, как и семья Капаклы, мечтают выиграть таун-хаус, именно поэтому пара пытается избавиться от своих конкурентов. Несмотря на отсутствие детей, Марина и Рома очень нравятся зрителям и у них есть все шансы на победу.