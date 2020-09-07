Молодые родители Кристина и Андрей Черкасовы решили отправиться в первое совместное путешествие с маленьким сыном Святославом, которому ещё не исполнилось и пяти месяцев. Семья отправилась на самолёте и поделилась с подписчиками, что перелёт малыш перенёс очень спокойно.



Семейное путешествие началось с трудностей, рейс ребят задержали на целых два часа. Несмотря на это, психологическому позитивному настрою пары это совсем не помешало. Кристина разместила фото из аэропорта и попросила подписчиков угадать, куда же они отправляются. Кристина предложила фолловерам написать, в какой город и страну полетит семейство отдыхать, ведь границы сейчас открыты лишь немногие.



Интригу не удалось сохранить надолго, ведь у себя на страничке Андрей разместил пост, где написал, что они отправляются в солнечную Абхазию. Молодой человек добавил, что сын очень воспитанно себя вёл, покапризничал только 20 минут в самолёте, пока ждали разрешения на взлёт, а потом весь полёт он сладко проспал.