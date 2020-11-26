Семьи погибших 2 февраля 1959 года участников экспедиции Дятлова заявили, что не согласны с официальной причиной гибели группы. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова.

Родственники предполагают, что в районе Северного Урала в дни похода проходили испытания ракет. Местные жители и участники экспедиции фиксировали светящиеся шары в небе. По их мнению в результате неудачного испытания одна из военных ракет взорвалась, из-за чего выделился оксид азота. Он и привел к инциденту на перевале.

Советские следователи нашли у погибших во рту следы пены, а на одежде и телах обнаружили ядовитые вещества, происхождение которых объяснить не удалось.

11 июля сообщалось, что представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова является лавина. Из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Кроме того, причиной гибели стало и то, что группа ушла на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.

Адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов вскоре после обнародования результатов расследования прокуратуры заявил, что проверка по делу группы Дятлова, погибшей в горах, является незаконной.

Зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. В ходе расследования были отработаны различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.