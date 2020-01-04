Семейное насилие. Что это такое?

Один из признаков неблагополучия семьи – семейное насилие. В России – это серьезная социальная проблема.

Согласно исследованиям социологов каждая третья российская женщина страдает от физического или психологического насилия со стороны мужа.

Не исключения и семейное насилие со стороны женщины.

Есть большая разницу между понятиями Домашнее насилие и конфликтом в семье.

Конфликты в отличие от семейного насилия обычно имеет в своей основе конкретную проблему.

Решение этой проблемы убирают конфликтную ситуацию, и тема разногласий больше не поднимается.

Семейное насилие, процесс другого порядка. Здесь нет реальных причин для конфликтных ситуаций, обидчик может перечислять различные причины насильственных актов, но все они, на самом деле, придуманы для оправдания.

Основная сила, движущая обидчиком – стремление установить полную власть над выбранной жертвой

Жертвой в семье, может быть жена, ребенок или другой член семьи. В «хронической» ситуации насилия в семье, человек контролирует или пытается контролировать не только поведение, но и чувства другого.

Семейное насилие – это повторяющийся с увеличением частоты, цикл агрессии.

Такая агрессия может выражаться в виде физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономического оскорбления.

Целью семейного насилия является тотальный контроль, запугивание, внушение страха, желания поставить человека в полную зависимость.

Семейное насилие отличается от других агрессивных актов тем, что все это происходит между близкими людьми, которые живут вместе. От него страдают не только жертва агрессии, а вся семья.

Все члены семьи, которые являются свидетелями семейного террора, подвержены психологическим последствиям наравне с жертвой насилия.

Исследования специалистов показывают, что истоки склонности к семейному насилию заражаются в детстве, в семье как «болезнь поколений».

Человек все несет из своего детства, из своей семьи – и высокие нравственные позиции и болезненные фобии. Все зависит от качества семейных отношений.

Работникам участковой социальной службы необходимо знать теорию истоков, признаков, последствий семейного насилия, для диагностики проблем и реабилитации неблагополучной семьи.