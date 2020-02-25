Семерых граждан России с круизного лайнера Diamond Princess, часть пассажиров которого заболела коронавирусом COVID-19, поместили на 14-дневный карантин в Приморье. Об этом сообщила во вторник, 25 февраля, пресс-служба правительства региона.

Россиян доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на наличие коронавируса.

«Состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме», — сообщили в пресс-службе.

В инфекционном стационаре туристам проведут все необходимые лабораторные обследования.

Ранее во вторник, сообщалось о смерти от коронавируса четвертого пассажира лайнера.

Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 25 февраля, число летальных исходов — 2 701, число заболевших — более 80 тыс, число выздоровевших — 27 681.