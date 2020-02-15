Все расходы по возвращению россиян на родину взял на себя оператор судна Holland America Line.

Семеро россиян, находящихся на борту круизного лайнера Westerdam у берегов Камбоджи, покинули судно для возвращения на родину. Об этом сообщили в посольстве РФ. В настоящее время корабль пришвартован в порту Сиануквиль.

Первыми на берег сошли три жительницы Санкт-Петербурга, которые уже прибыли в Пномпень и вечером направятся домой транзитом через Бангкок. Еще четверо туристов, жителей Москвы, отправятся в Россию послезавтра. Все расходы по транспортировке россиян взял на себя оператор судна Holland America Line, отметили в дипведомстве.

На борту лайнера Westerdam путешествуют 1455 пассажира и 801 член экипажа. Судно покинуло порт Гонконга 1 февраля, планировался круиз с заходом в ряд японских городов. После вспышки коронавируса и его распространения Токио закрыл свои порты из опасений, что на борту корабля могут находится инфицированные. Аналогичное решение приняли власти Филиппин, Тайваня и Таиланда. Больше недели Westerdam скитался от порта к пору, пока с разрешения властей королевства не бросил якорь у камбоджийского причала.

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