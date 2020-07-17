На днях Семеренко и Белая в самовольном порядке покинули Остров Любви и отправились в Москву. После чего девушки приехали на Поляну, чтобы обсудить дальнейшие планы. В разговоре с ведущими Алеся и Юля заявили, что намерены покинуть проект и начать развиваться за пределами периметра.



Девушки давно говорили, что либо останутся на Доме-2 вдвоем, либо покинут его также вместе. Поэтому после того, как Семеренко озвучила свое намерение уйти, то и Белая тоже заявила о том, что присоединяется к подруге. Девушки уже забрали часть вещей, и огромных размеров сумки с большим трудом поместились в автомобиль Алеси.



В планах на будущее у подруг развитие соцсетей и заработок на рекламе. Белая отметила, что благодарна Дому-2 за отличную школу жизни, и еще раз подчеркнула, что они покидают проект исключительно по собственному желанию. Также девушка посетовала, что хотя и встретила на телестройке свою любовь, но, к сожалению, из этого так ничего толкового не получилось. Семеренко также поблагодарила Дом-2 за все и заявила о желании развиваться дальше.