По словам певицы Екатерины Семеновой, исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова действительно любила своего мужа, однако дети не приняли ее выбор. Об этом она рассказала изданию «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Тело певицы было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова. Сам же яхтсмен подчеркнул, что любил жену и тратил на нее свои сбережения.

Семенова отметила, что они с Легкоступовой не были близкими подругами, однако общались и работали вместе много лет.

«И за несколько месяцев до смерти, когда все сидели на карантине, она мне позвонила, прислала штук 30 фотографий со своим избранником и сказала: «Катька, у меня начнется совсем другая жизнь!». И вдруг вот такая вот история. Это просто какая-то дикость», — заявила певица.

По ее мнению, Легкоступова «действительно влюбилась» в Фирсова, однако ее дети не приняли выбор матери.