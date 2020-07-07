Отец и сын погибли во время скандала в семье силовиков, произошедшего в одном из поселков на юге Московской области. Мужчина на днях должен был развестись со своей супругой, но вместо судебного заседания теперь состоятся поминки: без пяти минут холостяк ранил жену, убил сына и покончил с собой.

Как стало известно «», жуткую расправу устроил 59-летний Степан Зверев (все имена и фамилии изменены). Ветеран силовых структур, он долгое время служил в ОМОНе, неоднократно бывал в горячих точках. Вояка слыл человеком вспыльчивым и нервным. Его сын Дмитрий служил в одном из подразделений ФСБ. Отношения между Сергеем и супругой испортились, они начали бракоразводный процесс и планировали окончательно разъехаться: бывший омоновец должен был остаться в Москве, а жена и сын – в загородном доме. Временно ветерана приютили соседи по поселку.

Поздно вечером в минувший четверг Степан явился к домочадцам в их коттедж с ножом. Увидев, в каком состоянии отец, Дмитрий побежал закрывать оружейный сейф. Отставник заперся в комнате с супругой и бросился на нее. Женщина сумела ухватиться рукой за лезвие и получила лишь легкое ранение кисти. В этот момент как раз подоспел сын, и отец обратил свой гнев на него. Ударом в живот мужчина прикончил молодого человека. Дожидаться приезда полиции он не стал, врачам «скорой» пришлось констатировать смерть обоих.