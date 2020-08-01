Возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит» Сергей Семак признан лучшим главным тренером сезона-2019/20 по версии Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и телеканала «Матч ТВ».

Победитель в номинации «Лучший тренер сезона» был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами канала «Матч Премьер», представителями семи СМИ, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начисляется 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1). На награду претендовали все специалисты, которые в сезоне-2019/20 возглавляли клубы РПЛ.

Семак в завершившемся сезоне вместе с «Зенитом» выиграл чемпионат России и Кубок России. Питерцы установили рекорд национального первенства по отрыву от второго места, набрав 72 очка и оторвавшись от московского «Локомотива» на 15 очков. Предыдущее достижение, 13 очков, было установлено «Зенитом» в сезоне-2011/12.