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Семак рассказал, в чем видит главную проблему российского футбола

00:50 10/02/2020

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что главная проблема российского футбола заключается в отсутствии защитников. По его мнению, в России мало хороших футболистов на позицию обороны, передает Sports.ru.

Семак отметил, что выбора среди российских игроков на позицию обороны почти нет. «Защитников с паспортом совсем мало», – подчеркнул тренер «Зенита». При этом среди легионеров конкуренция, наоборот, высока. Также Семак подчеркнул, что за некоторые позиции борются и легионеры, и российские игроки.

Ранее победой «Зенита» закончился контрольный матч «сине-белых-голубых» с грузинским «Сабуртало» на тренировочном сборе в Испании. Российская команда взяла верх со счетом 4:0.



