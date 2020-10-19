Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу вспышки коронавирусной инфекции в стане ближайшего соперника «сине-бело-голубых» по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА.

20 октября в Санкт-Петербурге матче 1-го тура «Зениту» предстоит сыграть с бельгийским «Брюгге». Тесты на коронавирусную инфекцию трех игроков этой команды накануне показали положительный результат.

Речь идет о вратаре Симоне Миньоле, защитнике Одилоне Коссуну и нападающем Михаэле Крменчике. Кроме того, заразился генеральный директор «Брюгге» Винсент Маннарт. Все четверо помещены на карантин, болезнь проходит бессимптомно.

«Опасения у нас есть. Но мы должны делать свою работу. Хочется пожелать выздоровления заболевшим», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Тесты футболистов «Зенита» перед матчем еврокубка, проведенные в соответствии с регламентом и требованиям УЕФА, дали отрицательный результат.

#ЗенитБрюгге: предматчевая пресс-конференция Прямая трансляция из «Газпром» — тренировочного центра https://t.co/gQamsqIq3p — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 19, 2020

«Все должны понимать степень риска, иначе не было бы возможности возобновлять турниры и чемпионаты. Таковы реалии, приходится с ними мириться. Что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов есть требования, регламент. Во многих случаях регламент скользкий и неоднозначный, но в любом случае это понятно, потому что четкий регламент прописать практически невозможно или очень сложно», — добавил наставник «сине-бело-голубых».

Напомним, что в группу F, помимо «Зенита» и «Брюгге», также попали римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия». Россию в групповом турнире Лиги чемпионов также представят «Локомотив» и «Краснодар».