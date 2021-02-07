Британские медики назвали семь признаков, которые могут указывать на развитие сахарного диабета второго типа.

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При сахарном диабете нарушается усвоение сахара практически всеми органами и тканями. Образуются кетоновые тела и другие ядовитые соединения. В результате страдают сосуды, происходят неблагоприятные процессы в костной ткани, в коже. Вглубь ослабленных тканей легко проникает инфекция.

Медики напомнили, что заподозрить заболевание можно по нескольким признакам. Это постоянное чувство жажды (человек пьет и не может напиться), частое мочеиспускание (ночью приходится вставать два-три раза), проблемы со зрением, покалывание и жжение в ступнях. Плохо заживают ссадины, человек все время чувствует себя уставшим и испытывает головокружение.

Особому риску подвержены люди старше сорока лет с лишним весом и генетической предрасположенностью.

Как сообщили в российском Минздраве, число людей, страдающих от лишнего веса, продолжает расти. Сейчас ожирением больны более половины россиян старше 30 лет.

Главная опасность состоит в том, что полные люди приобретают связанные с лишним весом тяжёлые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет.

Эпидемия ожирения связана с гиподинамией и нерациональным питанием. Россияне едят мало фруктов, овощей и молочных продуктов и слишком много сахара и мучного.