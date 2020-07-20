со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В данный список вошли «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Врачи против насильственного извлечения органов», «Буддистское сообщество «Родники дракона» (все из США), а также «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» (Великобритания).

По данным Генпрокуратуры, их деятельность представляет угрозу безопасности России. Министерство юстиции должно внести некоммерческие организации в официальный список нежелательных, после чего, согласно действующему российскому законодательству, они должны будут прекратить работу своих структурных подразделений в России.

Кроме того, НКО не смогут распространять информационные материалы и проводить мероприятия, а банки будут обязаны отказывать им в проведении транзакций. Сотрудники организаций могут быть привлечены к административной ответственности.

В сентябре прошлого года радио Sputnik сообщало, что МИД России готов рассмотреть запрос о лишении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) аккредитации из-за нарушения национального законодательства.

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