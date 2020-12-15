Тянущие или резкие боли в почках возникают не только при переохлаждении: болезненность может быть признаком заболевания мочеполовой системы. Важно сразу реагировать на неприятные симптомы, чтобы не запустить болезнь.

почки

По каким признакам можно понять, что с почками не все в порядке и пора идти к нефрологу? Дело не только в болях в области поясницы. Речь идет об отеках, одышке, потере аппетита, проблемах со сном, высоком давлении, постоянном чувстве холода и усталости.

Хроническая болезнь почек (ХБП) коварна тем, что ее практически невозможно распознать на ранней стадии. Это продолжительный и вялотекущий процесс, однако при нем почки постепенно теряют способность полноценно работать.

Диагноз почечной недостаточности ставят обычно после анализа крови с измерением уровня азота мочевины, креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

Медики отмечают, что изменение образа жизни может замедлить болезнь. Во-первых, очень важно контролировать свое давление и пить назначенные таблетки не когда оно «слишком высокое», а на регулярной основе, как прописывает врач. Во-вторых, следите за уровнем сахара в крови, потому что «высокий» сахар губителен для работы этого органа.

Ешьте пищу с пониженным содержанием белка и обязательно несоленую. Если у вас есть лишний вес — избавьтесь от него. Это, кстати, снизит и давление, и сахар. Если вы курите — бросьте эту пагубную привычку. Больше двигайтесь и старайтесь не увлекаться обезболивающими препаратами.