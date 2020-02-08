СПОРТ

Семь марафонов за неделю: более 40 участников мирового челленджа открыли забег в ЮАР

10:48 08/02/2020

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Семь марафонов за семь дней на всех континентах планеты – почти 300 километров бегом. Более 40 участников мирового челленджа из 15 стран открыли гонку в южноафриканском Кейптауне, сообщает «МИР 24».

Первый этап марафона обычно проходит в Антарктиде. Однако из-за непогоды перелет на материк в этот раз отменили. На африканском континенте участники бежали шесть кругов по семь километров каждый. Победителем стал китайский спортсмен – он преодолел дистанцию за 2 часа 56 минут. Второе и третье места достались представителям Франции и Польши. Следующим континентом, где пройдет марафон, станет Австралия.



