Семь российских лабораторий могут диагностировать коронавирус у пациента при помощи теста без подтверждения Роспотребнадзора. Об этом 2 мая рассказала в эфире «России 24» глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, подтверждение диагноза не требуется, так как у данных лабораторий высокий процент точных результатов. «От 92 до 98 [процентов], это достаточно много», — объяснила Попова.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора уточнила, что в настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.

Накануне Попова рассказала, что отказ от ограничительных мер, введенных из-за инфекции, будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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