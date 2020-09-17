Союз европейских футбольных ассоциаций объявил кандидатов на награды лучшим игрокам на своих позициях минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

На звание лучшего голкипера турнира претендуют костариканец Кейлор Навас (ПСЖ, Франция), немец Мануэль Нойер («Бавария», Германия) и словенец Ян Облак («Атлетико», Испания).

Кандидатами на лучшего защитника стали три игрока мюнхенского клуба: австриец Давид Алаба, канадец Альфонсо Дэвис и немец Йозуа Киммих.

Список кандидатов на лучшего полузащитника сезона в Лиги чемпионов представлен испанцем Тьяго Алькантарой и немцем Томасом Мюллером (оба — «Бавария) и бельгийцем Кевином де Брёйне («Манчестер Сити», Англия).

На звание лучшего нападающего сезона в Лиге чемпионов претендует француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар (оба из «Пари Сен-Жермен») и поляк Роберт Левандовский («Бавария»).

В финале турнира «Бавария» обыграла впервые вышедший в финал «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0.