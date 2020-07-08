Неизвестные устроили стрельбу в американском городе Патерсон, штат Нью-Джерси, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WABC.

Инцидент произошел во вторник после 23 часов по местному времени (6 утра мск). Четыре человека были госпитализированы с места происшествия с тяжелыми ранения. Еще трое через некоторое время сами обратились в медицинское учреждение за помощью. Как отмечает телеканал, неизвестные, открывшие стрельбу, скрылись с места происшествия на автомобиле.

Мотив стрелков не известен. Прокуратура начала расследование инцидента. Полиция работает на месте происшествия, где в результате стрельбы также были повреждены несколько автомобилей.