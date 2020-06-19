Участница реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер с первого дня на проекте запомнилась зрителям своей эпатажностью. Так, девушка исполняла эротические танцы, развязно себя вела с парнями и даже отбила у своей подруги Виктории Каплий Никиту Уманского, не постеснявшись такого некрасивого поступка.



Правда, отношения между Никитой и Селеной не сложились – парень переключился на Анастасию Паршину, а одинокая девушка осталась с экс-возлюбленным друзьями. Последние дни на проекте Майер выполняет забавные задания Уманского.



Так, ранее девушка, намазанная кокосовым маслом, обсыпала себя мукой, а теперь ей пришлось искупаться в грязной луже. Стоит отметить, что Селена выполнила неприятное задание с достоинством и не строила из себя неженку. Но у Никиты в запасе осталось еще одно, последнее, задание. Что же придумает Уманский, чтобы испытать Майер?