Экс-участница телестройки Селена Майер решилась на удаление своей татуировки в виде полумесяца на лбу, которую она сделала не так давно, а именно в июле. Одна из причин, по которой она решилась свести свой знаменитый узор – просьба бывшего возлюбленного девушки.



После смерти отца экс-участницы, парень поддерживает её не только морально, но и материально. Он высказался против татуировки на лице и дал денег Селене, чтобы она её удалила. Девушка уверена, что делает это молодой человек не просто так, она рассчитывает на возобновление отношений.



В своём микроблоге в сторис Селена разместила видео из салона и рассказала подписчикам, что удалять татуировки даже больнее, чем наносить их. Сейчас у неё на лбу красуется ромбик из лейкопластыря, который требуется не снимать в течение семи дней. Селена пошутила, что ей идёт белый ромбик и она подумает, стоит ли наносить такой узор в дальнейшем на лицо. Возможно, что Селена решила удалить тату ещё и из-за того, что в данный момент она находится в поиске себя и не может определиться, чего хочет от жизни.