После ухода с проекта Селена Майер оказалась в затруднительном финансовом положении. Сейчас девушка практически ничего не зарабатывает сама, поэтому она с радостью приняла помощь сестры. Селена призналась, что очень благодарна родному человеку, ведь пока она не встала на ноги, ей приходится очень тяжело. Она счастлива, что у неё есть такая отзывчивая и добрая сестра.



В своём микроблоге после ухода из «Дома-2» Майер призналась, что пока в её жизни всё успешно только в планах. До участия в телешоу она занималась подбором персонала, но сейчас этим заниматься она совсем не хочет. Девушка мечтает о каком-либо своём проекте, о музыкальной или актёрской карьере, хочет стать значимой и популярной личностью, которая будет нести в мир радость, свет и пользу.



Благодаря поддержке и помощи сестры Аллы, Селена может заниматься собой, своей внешностью и саморазвитием. Майер рассказала, что она худеет и приводит себя в форму, маме помогает по домашним делам, а финансово её содержит сестра, которой она очень благодарна. Девушка уверена, когда она будет зарабатывать самостоятельно, она обязательно отплатит родным тем же добром, которое они к ней проявили. Пока что у неё нет ничего, кроме небольших заработков в Инстаграме.