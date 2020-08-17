Селена Майер принимает соболезнования в связи со скоропостижной смертью своего отца.
Я помню этот день!
Спасибо шоу за, то, что организовали мне эту встречу!
Была моя номинация и плохие отношения с коллективом, ТЫ приехал ни смотря на то, что плохо было со здоровьем за 100 км ради меня чтобы поддержать!
В этот день на мне был ужасный наряд!
Но до сих пор помню, как я рада была ТЕБЯ видеть!
Моему счастью не было предела!
ТЫ смотрел проект ради меня и поддерживал как только мог!
Готов был встать горой за меня, даже если против меня были все…
И даже в больнице, когда мне не разрешили к нему подойти, он спустился ко мне что бы обнять, как-будто чувствовал, что эта встреча будет последней!
Папа для меня ты не умер, для меня ты всегда рядом!
Спасибо тебе за все, за поддержку и твою безграничную любовь, к такой непутевой дочери как я! Все это для тебя, ты с самого детства говорил мне, что я твоя звезда ⭐
Я сделаю все, чтобы на небесах ты гордился мной! 🙏🙏🙏😢
Светлая тебе память! Земля пухом, однажды мы встретимся со тобой!
А пока отдыхай, ведь я знаю как ты устал мой папулечка любименький ❤❤❤
ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНАХ ПО ЧАЩЕ!