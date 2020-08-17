Селена Майер принимает соболезнования в связи со скоропостижной смертью своего отца.

Я помню этот день!

Спасибо шоу за, то, что организовали мне эту встречу!

Была моя номинация и плохие отношения с коллективом, ТЫ приехал ни смотря на то, что плохо было со здоровьем за 100 км ради меня чтобы поддержать!

В этот день на мне был ужасный наряд!

Но до сих пор помню, как я рада была ТЕБЯ видеть!

Моему счастью не было предела!

ТЫ смотрел проект ради меня и поддерживал как только мог!

Готов был встать горой за меня, даже если против меня были все…

И даже в больнице, когда мне не разрешили к нему подойти, он спустился ко мне что бы обнять, как-будто чувствовал, что эта встреча будет последней!

Папа для меня ты не умер, для меня ты всегда рядом!

Спасибо тебе за все, за поддержку и твою безграничную любовь, к такой непутевой дочери как я! Все это для тебя, ты с самого детства говорил мне, что я твоя звезда ⭐

Я сделаю все, чтобы на небесах ты гордился мной! 🙏🙏🙏😢

Светлая тебе память! Земля пухом, однажды мы встретимся со тобой!

А пока отдыхай, ведь я знаю как ты устал мой папулечка любименький ❤❤❤

ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНАХ ПО ЧАЩЕ!