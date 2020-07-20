Всевозможные фрики медленно, но верно оккупируют телепроект Дом-2. Именно такого рода персонажи привлекают к себе максимальное количество внимания и обретают известность на всю страну. В сторону руководства Дома-2 уже давно летят настойчивые напоминания о том, что суть проекта не в демонстрации эпатажных выходок маргинальных личностей, а в построении любви молодыми людьми. Но зачастую рейтинги делают именно скандальные фрики, и организаторам крайне сложно удержаться от соблазна подкинуть в эфиры очередного «не такого как все».



Влад Кадони в свое время уже высказывался на эту тему, пытаясь донести, что на своих экранах зрители видят именно то, что ими же самими и востребовано, судя по рейтингам шоу. Однако немногие услышали его слова. С другой же стороны новички готовы пойти на многое, чтобы подвинуть окопавшихся на телепроекте героев-старичков. Для этого очень часто новые участники и идут на всевозможные выкрутасы, дабы банально привлечь к себе внимание и задержаться на проекте.



Вот и Селена Майер на днях удивила многих своим намерением сделать прямо на лбу татуировку в виде полумесяца. В итоге от относительно невинных манипуляций с красками девушка перешла к услугам тату-мастеров и теперь щеголяет желанным полумесяцем на лице. Далеко не все одобрили способ самовыражения Селены, ну а гораздые на выдумки пользователи сети моментально отреагировали на новость соответствующими фотоприколами, всячески обыгрывая своеобразную татуировку Майер.