У Селены Майер на проекте сложилась репутация эпатажной девушки. Многие участники телестройки отмечают распущенность Селены, и даже поговаривают о ее легкодоступности.



Главную цель на проекте, то есть, строить свою любовь, у девушки никак не получается реализовать – после краткосрочного романа с Никитой Уманский у Селены так и не удалось начать новых отношений.



Как сама признается Майер, даже те парни, которые заявляют о симпатии к ней во время своего прихода на проект, вскоре быстро остывают и меняют свои взгляды на отношения с ней. Одинокие участники же проекта тоже не хотят начинать с ней роман. Устав от одиночества, Селена призналась, что на минувших выходных поволшебничала за периметром со старым знакомым, с которым она случайно встретилась на улице. До своего попадания на проект Майер состояла с ним в свободных отношениях, но сейчас не намерена их восстанавливать.