Селена Майер заявила, что Степан Меньщиков на многое пойдет ради зрительского внимания.

Личная жизнь Степана настолько скучная, а ему нужно повышенное зрительское внимание и ради проекта сделает всё. Он пожертвует моральным здоровьем своей жены, ребёнка, который в скором времени должен родиться. У нас уже была первая ситуация, где я плакала, нервничала и просила не наматывать историю. Я переживала и боялась за здоровье Гели. Мы вроде бы конфликт уладили и Степа извинился, но ситуация вновь повторилась и никаких уроков для себя Меньщиков не извлек, я начала даже сомневаться в искренности их отношений.