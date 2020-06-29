Селена Майер рассказала об экс-бойфренде, который должен ей крупную сумму денег.

ЭКС-БОЙФРЕНД ДОЛЖЕН СЕЛЕНЕ 400 000 РУБЛЕЙ

Селена Майер одолжила бывшему возлюбленному почти полмиллиона рублей. Из-за нехватки средств девушка не могла помогать родным так, как ей этого хотелось бы.

«Он очень долго не отдавал, но сейчас потихонечку отдаёт, и благодаря этому моя жизнь на проекте облегчается. Ведь на моих плечах забота о родителях и бабушке. Хочется обеспечить им достойную старость».

В месяц, утверждает участница, она отправляет семье 30-40 тысяч рублей. Столько же присылает родителям и сестра Селены.

«У родителей дом, там живёт бабушка, у неё свой приют кошек, она приютила 26 бездомных кошек. Я очень хочу ей помочь в этом плане, она очень любит животных. Поэтому кошек нужно кормить, папе машину нужно обслуживать. Да, у них есть пенсия, но она не такая большая, тем более что у папы есть инвалидность, у бабушки есть инвалидность. Маме тяжко. А ей хочется быть красивой, ухоженной, чтобы вещички нормальные были», – поделилась Селена.