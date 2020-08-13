Селена Майер пообещала себе бросить виноградные напитки и сигареты.

Итак!

Сегодня очередной 2000-й день, когда я обещаю себе быть идеальной, хотя бы совсем бросить курить сигареты и контролировать кол-во съеденного и качеством съеденной еды, а то сладкое у меня стало просто эври Дэй и это не очень хорошо сказывается на моих ляжках!

👍Надо идти в зал, если хочу подтянутые ноги….

Ещё бы я поработала над своей дисциплиной и силой воли, перестроила бы себя на новый стиль жизни, а то этот немного поднадоел…

🔥Нет сигаретам.

🔥Нет Алко ни капли.

🔥Волшебство после свадьбы, как вариант!) И полная чистка организма.

В последнее время тянусь к духовности, чем к чему бесполезному и простому…

Поехали!