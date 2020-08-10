Селена Майер начинает высказывать своё недовольство по итогам пребывания на телестройке «Дома-2». Совсем недавно девушку определили в новую пару с Артуром Кулаковым, который, очевидно, не очень нравится девушке. Также Селена не довольна суммой своих рекламных отчислений.



Майер не могла некоторое время находиться на проекте из-за проблем со здоровьем у своего отца. Надо отметить, что переживания о его самочувствии не помешали девушке тусоваться вместе с Алёной Рапунцель в ночных клубах. Наверняка эту вечеринку оплачивала не Селена, но своими гонорарами на проекте девушка всё равно недовольна. Так, ей не хватает выплачиваемых от проекта 40 тысяч рублей, к тому же ей необходимо помогать своим родным. По мнению девушки, ей мало платят за обилие потасовок, провокаций и скандалов с её участием.



В дневном эфире от 8 августа 2020 года Селена призналась, что у неё не получается строить отношения ни за периметром, ни под камерами. Многие зрители уверены, что ей просто не нравится навязанный Артур Кулаков, поэтому она постоянно раздражается.