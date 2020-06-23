Селена Майер рассказала, какими качествами должен обладать её мужчина.

Обо мне

На счёт губ, скул, профиля Джоли и носа!

Вы не поверите, но все своё, ничего не колола, но буду, так как эта внешность мне надоела, а я люблю эксперименты и ничего плохого в этом не вижу, если все сделано гармонично и со вкусом!

Что касаемо моего поведения, не стараюсь понравится тем, кто не нравится, если человек реально нравится веду себя по другому.

В отношениях я принадлежу целиком и полностью только своему мужчине, полностью оберегая наш мир, но когда выхожу из отношений веду себя свободно и не принуждённо, как говориться после каждых неудачных отношений даю себе волю выдохнуть, для того, что бы заново наполнить себя и это иногда вызывает отрицание у общества, но меня это не парит, мне так надо и необходимо, хотя планирую в скором будущем поменять тактику, ведь нравится всем не так-то и плохо, просто вниманием заколебут и подкатами, а я хочу что бы только один во мне разглядел, что я прячу под маской своего порой эпатажного поведения.

Если я чего-то очень захочу, то добиваюсь, я авантюрист.

Люблю активный образ жизни и романтику.

Не люблю, когда мужчина нудит, ну вот прям ненавижу.

Если мне мужчина, что-то запрещает, то, то, что он мне запрещает не должен делать сам!

Не прощаю измен.

Если сделали плохо, то обязательно рано или поздно отомщу, когда мне это будет выгодно, даже если улыбаюсь.

Если чувствую несправедливость, то не скрываю эмоций. Идеал моего мужчины:

Уверенный в себе и харизматичный, не зависящий от мнений и всегда добивающийся своего, который за секунду придумает схему где достать деньги и вообще обеспечить комфорт себе и мне имея под рукой только телефон.

Который из любой непонятной ситуации выходит красиво и к которому прислушиваются люди.