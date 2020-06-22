Селена Майер благодарит телепроект за то, что здесь она смогла обрести новых друзей.

Дорогие мои!

Я безумно благодарна телепроекту Дом-2 за то, что здесь я обрела и продолжаю обретать настоящих друзей и безумно этому рада!

Для меня это очень важно, находиться в месте где меня любят и уважают!

И если произойдёт так, что я попаду в номинацию, а я этого очень хочу, что бы посмотреть сколько людей будет за меня!

Я не хочу агитировать против кого-либо так как каждого участника считаю достойным себя конкурентом, мне хотелось бы, что бы в мою номинацию все участники голосовали по сердцу для меня это Важно, но и не буду осуждать, кто будет против меня!

Я своим поступком, когда хотела вернуть на проект Новикова Дениса, и помочь ему быть на этом проекте, человека которого здесь любит и ждёт каждый, показала, что для друзей, любимых и родных людей я готова идти на риски, даже ценой своего присутствия на проекте!

Для меня проект стал частью моей жизни, я очень хочу найти здесь свою любовь или что бы любовь сама меня нашла увидев с экранов телевизоров и соц. сетей!

Хочу ли я остаться на проекте? Бесспорно хочу, но для меня очень важно находится в том месте где меня любят, ждут и хотят видеть!