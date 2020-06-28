Селена Майер размышляет о взаимоотношениях, в которых мужчина пытается переделать свою женщину.

Быть свободной это очень классно, но когда ты свободна не забывай о том, что у тебя есть планы встретить мужчину, с которым ты хочешь построить отношения!

Прежде чем этот мужчина выберет тебя в качестве своей будущей спутницы, он смотрит, как ты себя ведёшь в этом свободном состоянии!

Я особо никогда об этом не задумывалась, а сейчас понимаю, что если я буду позволять себе часто совершать действия, которые повлияют на мою репутацию, то этот мужчина возможно никогда не станет проявляться в мою сторону и я объясню почему!

Всему виной различные суждения о том, что человека нужно принимать таким какой он есть, не меняя его, из этого логически следует, что если вы позволяете себе много материться, то он должен это принять и рисует картину, как например вы приходите в его компанию и материтесь как сапожник или при его родителях, естественно если для него это не комфортно и он дорожит дружбой своих друзей он не станет вас менять и пойдёт искать вариант более сдержанного характера, а вы останетесь с самокопанием внутри, почему не я, ведь я такая классная, ведь я такая свободная, а он выбрал какую-то серую мышь, которая не позволяет себе перегибы.

Но нужно, конечно по каждой ситуации, смотреть индивидуально, ведь встречаются мужчины, которые поведение таких женщин никак не осуждают и им кайфово, что она ведёт себя по-настоящему, какая есть)

Эх… Что нужно ещё этим мужикам, не понимаю)

Особенно тем, которые говорят: «Я ХОЧУ ЯРКУЮ, ЖИВУЮ И НЕ СКУЧНУЮ», как встречают такую, начинают ее ломать превращая в серую мышь, а после сливаются, для чего они это делают?

Для того, что бы расставшись с ней сказать я бывший той сумасшедшей, которая без него яркая, а он тупо на этом хайпанул?

Мне нужны ответы, на мои запутанные вопросы!

Помогите разобраться!