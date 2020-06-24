Селена Майер рассказала о ночи, которую она провела в компании Дениса Новикова.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НОЧИ СЕЛЕНЫ МАЙЕР И ДЕНИСА НОВИКОВА.

Селена Майер решила немного отдохнуть от проекта и отправилась прямиком к своим близким друзьям, один из которых – экс-участник Андрей Григорьев-Апполонов.

«Мне нужно было выдохнуть, потому что отношения на проекте я не строю. Я просто приехала в гости к друзьям, а там оказался Денис Новиков. Мы немного выпили, и я просто по-человечески хотела помочь Денису вернуться на проект. Делала какие-то отчаянные моменты, поступки, но до волшебства у нас не доходило, ничего не было», – уверяет Селена.

Это уже не первая близкая связь Майер и Новикова.

«Мы целовалась, зажималась, но я была слишком пьяна, сейчас я это понимаю. Он мне нравится как человек, но в отношениях я бы его не рассматривала, потому что, когда мы с ним виделись на даче, он мне говорил, что хочет оставаться таким человеком, какой он есть. Т.е. гулящим, пьющим, а мне такой муж не нужен», – пояснила девушка.

Теперь Селена ведёт активную переписку с Евгением Ромашовым.

«С Женей у нас лёгкий дружеский флирт, не знаю, к чему он приведёт. Пока просто общаемся, слегка заигрываем. Я даже не знаю, тянет меня к нему или не тянет».

Как считаешь, какой мужчина нужен Майер?