Селена Майер призналась, что есть ситуации на проекте, когда ей стыдно за свое поведение.

Стыдно ли мне за мое поведение?

Иногда, да!

За периметром есть дорогие сердцу мне люди, на чьё мнение мне не наплевать, которые смотрят меня! ⛔Меня постоянно штормит в разные стороны один день я могу быть паинькой и самой лучшей на свете, на другой мне хочет всех послать и ни с кем не разговаривать, на третий хочется треша и я веду себя пошло и развязно, что с этим делать я не знаю и меня это очень беспокоит, очень хочется выбрать одну Модель поведения, но мне сложно сделать выбор, какой я хочу быть до конца своих дней!

И да я часто засмеиваю ситуации, за которые на самом деле стыдно, что бы не показать свою слабость!

За ситуацию с Денисом Новиковым, которой часто меня тюкает @blumenkranz89 определенно не ловко!

Но там был поцелуй и не более, я была в диком состоянии опьянения, так как мне надо было снять напряжение, когда была травля в коллективе и я не видела берегов и я рада, что сейчас все таки со многими я общаюсь хорошо!

Сейчас я стараюсь корректировать в каких-то моментах его и становиться более сдержанной, а мне человеку эмоциональному это сложно даётся, но уже вижу Исправление в лучшую сторону!

Бывает творю дичь, тупо от скуки, но если со мной мужчина, которого я действительно ценю и уважаю такого не происходит…

Мне надо как-то научиться уважать в некоторых моментах себя, как я уважаю мужчину, которого люблю, но такого нет и надо учиться начать любить себя!

В 32 сложно меняться, но я думаю у меня все получится, так как я очень этого хочу!