Экс-участница Селена Майер поведала, что вынудило покинуть проект.

Рубрика анонимные вопросы 😎

Селена почему ушла с проекта!

1. Пришло осознание того, что мне не нужна помощь в построении отношений и тот мужчина, которого я хочу не придёт на Дом-2.

2.Стены проекта, слишком стали давить на меня, мне мало было свободы, каждый шаг по согласованию, а ещё нельзя спокойно говорить как хочется и о чем хочется, постоянно приходится искать какое-то место что бы с кем-то пообщаться без параллели, напрягало.

3.Очередь в душ и по утрам 15 человек у зеркала.

4.Телефоны только после 12 ночи, а если лобное затянулось то после 2 подъем в 9 , везет тем у кого два телефона и они просто их прячут, знаю по именам, но не буду, а для меня общение с моими людьми это все, на отстранённые от отношений темы.

5.Грязная вонючая посуда, которую участники даже из посудомойки достать не могут и она там воняет и гниет, а как бы кушать хочется и даже в места где я прятала свои тарелки и чашки всегда, кто-то залазил и забирал и не клал на место, ужасно бесило.

6.Приготовить еду не всегда удавалось себе, так занимались почти все сковороды и конечно не мылись после…

7.Прачечные заваленные чей-то одеждой, просто тонны одежды, которая сушится по 100 суток, трусы, которые сохнут за 4 часа висят месяцами.

К сожалению большинству людей там присутствующих все равно, что кроме них есть и другие, которые хотят спать, есть и пить…

Но наверное ведущим выгодно, когда люди не выспавшиеся и злые ведь только так получается наверное шоу…

8. В спортивный зал не всегда можно пойти это тоже по согласованию….

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Я не жалуюсь, я благодарна проекту за то, что он показал мне, что у меня нет проблем, что я могу все если захочу, он научил меня поступать с людьми так же как и они со мной.

Что быть мной это круто!

За то, что многомиллионная аудитория увидела, какой был у мен я папуля🙏😢

За новые знакомства, за прекрасный опыт жить под камерами 24 часа!

Если, когда-то Вы соберетесь на телепроект Дом-2 знайте, что там вы должны оставить свою жизнь за периметром и жить правилами проекта, если хотите остаться на долго и быть настоящим, если после лобного места вы закрыли рот, как только вас оставили на проекте, знайте это уже путь обратно домой, если ты новенький жги