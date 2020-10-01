Экс-участница Селена Майер поведала, что участники телестройки не были настроены против нее, они просто хайпились.

Так ну что!

Среди моих подписчиков, фанатов, людей, знакомых бытует мнение, что против меня был против весь проект, когда я следила за чистотой на проекте!

Типа коллектив меня не любил!

Ок, тогда, как Вы объясните, тот факт, что я норм общаюсь со всеми участниками, это ж чтож, лицемерие с их стороны ?!) Мммм я не думаю)

Объясняю ещё раз ситуацию, для тех кто не понял последний раз и надеюсь больше этот вопрос не поднимется!

Я абсолютно такая же как и все, когда я пришла на проект, мне многие участники начали указывать, что и как мне делать, как веселиться, как отдыхать, с кем строить отношения, а с кем нет, у меня естественно сработала защитная реакция, ну раз вы мне тут указываете, я вам тоже укажу и указала на одну только мелочь одну, и это свинячество, просто указала на грязную не помытую тарелку топового участника, мне было поф#гу, кто передо мной, новичок или старичок и тогда я всех взорвала

😂👍

Ребята были не против меня, а против себя, да им и самим нравилось со мной устраивать скандалы, это же хайп для них и я ловила их на этом не один только раз, когда тема с отношениями приедается это идеальный вариант отвлечь внимание, поэтому особо на них не злилась, да и они со временем поняли, что жить на вокзале как-то не комельфо…

Вот тогда я и начала отрываться по полной!

Никто и никогда не будет мне устраивать дедовщину и мной манипулировать, мои инстинкты просто не позволят это вам сделать! Со мной либо хорошо, либо извини друг я тобой поиграю, я не угрожаю, я просто даю инструкцию, что бы потом не было ко мне претензий!

Мне все равно кто ты или Вы, я человек без страха и сожалений, я принимаю жизнь здесь и сейчас, потому что даю отчёт в том, то сегодня хорошо, а завтра ещё лучше…

Такие как я всегда на виду, не важно где…

Я тот самый человек сл сцены, на которого смотрят люди жуя попкорн, запивая колой Zero

Я тот самый персонаж из фильмов который будоражит нервы

Я та самая су#ка в ангельском взгляде скрывающая ст#рву… аеееее!

Как-то вот так оно и было!