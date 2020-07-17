Селена Майер поведала о том, чем она занималась до прихода на телестройку.

К слову, а если вдруг, я уйду с проекта, чем я буду заниматься!

1. До проекта я занималась подбором персонала в разные сферы бизнеса (строительство, IT, ресторанный бизнес, госзакупки) открытием счетов и юридических лиц (ИП, ООО, ОАО, ЗАО и тд и тп) до сих пор заказчики пишут и просят меня о консультации, но так как в рамках проекта коммерческую деятельность я вести параллельно не могу помогаю просто так.

2. Занималась продажей и арендой недвижимости особенно коммерческой и земель назначения типа ИЖС (смотри поисковик, что это)

3. Нетворкингом между людьми (смотри, что такое Нетворкер)

4. Потом начала петь для себя и играть в разных клипах

5. Так же занималась поиском моделей на разные кастинги, сама была моделью и искала актеров, организовывала вечеринки.

Что я делаю на проекте?!

Реально хочу построить отношения с человеком, который будет готов к тому, что его женщина постоянно находится в работе и на виду и не будет меня отвлекать от моих дел и лезть туда, куда не нужно, который будет поддерживать, сам развиваться, зарабатывать и будет верным мне другом, любовником, мужем, который будет радовать мою душу своим присутствием, к которому я буду хотеть вернуться после трудного рабочего дня, я обожаю работать, я постоянно в движении, а от тебя нужно, что бы моя душа успокаивалась рядом с тобой, что бы возвращаясь домой я была рада видеть тебя и наполнялась новыми вдохновениями! Все!