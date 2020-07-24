Селена Майер поведала о том, почему она не строит отношения на телестройке.

Почему я не строю отношения на проекте ДОМ-2 ?!…

Данный пост, не является пропагандой чего-либо, а всего лишь мой взгляд на этот мир!🌙

Что бы отношения начались, как минимум должна быть взаимная симпатия, ее пока что у меня нет ни с кем на проекте, да есть парни, которые мне нравятся внешне, но по другим качествам не вытягивают, хотя бы по лидерским качествам!

Например Бабич, классный, высокий, ведёт здоровый образ жизни, но он не выберет меня, а его, потому, что я слишком открытая, прямолинейная и откровенная, ему нужна девушка потише, спокойнее, хотя недавно, он сказал, что Оля Бузова для него ТОП вариант, а Оля далеко не тихоня, значит дело в другом и от Пашка попахивает эдакой игрой для хайпа…

Ему нужна та, за счёт кого он сам себя сможет поднять в топ…

Вся эта игра с девочками, набирает ему рейтинги и он это хавает думаю, что он построит тут свои отношения, но не в ближайшее время точно…

Бегать за ним точно не буду, это не моя стратегия по выстраиванию отношений…

Уж лучше одной и яркой, чем бегать за пудиком, который уверенности тебе ни в чем не даёт хотя бы на ближайшее время…