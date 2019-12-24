Каток в Новосибирске стал «ледяным достоинством» города и прославился на всю страну, а страсти вокруг него так и не утихают. После размещённых в Интернете снимков с дрона, многие граждане решили, что форма катка полностью повторяет контуры мужского полового органа.

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Психолог и сексолог Инна Чудинова рассказала, почему россияне так возбудились из-за формы площадки для катания на коньках.

По её мнению, это не контуры катка эротичные, а просто мы так их себе представляем. А вот если кому-то мерещатся какие-то фаллические символы, значит, они хотят их видеть, пояснила Чудинова «Комсомольской правде».

Кто-то может увидеть конус с мороженым — дело в восприятии. Мы же знаем, что над пошлым — легче всего шутить и высмеивать. Когда человек не может говорить об этом серьёзно, ему легче все это высмеять, перевести в шутку, юмор, — подытожила она.

Ранее возмущённым новосибирским активистам по поводу катка ответила Анна Терешкова, занимающая пост новосибирского вице-мэра и главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики, писал NEWS.ru.

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