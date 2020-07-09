Шутки футболиста петербургского «Зенита» на тему нетрадиционной сексуальной ориентации проистекают из его желания доказать свою мужественность, заявил «ПолитРоссии» сексолог Керим Костоев.

Напомним, что Дзюба попал в скандал после того, как отпраздновал в раздевалке чемпионский титул «Зенита», сымитировав секс с форвардом Сердаром Азмуном. Позднее он объяснил, что таким образом «укреплял» международные отношения с Ираном, в итоге «счет 1:0». Позднее в СМИ появилось видео, как Дзюба исполняет в караоке-клубе песню Бориса Моисеева «Голубая луна».

Костоев отметил, что такими шутками забавляются 90% населения России. Что же касается Дзюбы, то в данном случае это вызвало большой общественный резонанс, так как футболист является известной личностью. «У мужчин принято высмеивать это для того, чтобы поржать и показать, что на самом деле они ничего такого не боятся», — отметил сексолог.

Мужчинам в России приходится «ржать» над гомосексуальностью, чтобы доказать, что они гомосексуалистами не являются. «И, скажем так, это просто народная забава – высмеивать подобные вещи», — считает специалист. Впрочем, юмор футболиста он считает низкопробным, что скорее говорит не о его сексуальной ориентации, а об уровне интеллекта.