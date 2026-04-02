Коли мова йде про 3D-друк деталей, які повинні витримувати навантаження, тертя або високі температури, вибір зазвичай постає між двома матеріалами: ABS та PETG. Кожен з них має свою армію прихильників, і суперечки про те, який з них кращий, не вщухають на тематичних форумах. У цій статті ми детально розберемо властивості цих полімерів, щоб ви могли точно знати, який саме купити пластик для 3D принтера для вашої задачі.

ABS: Стара школа промислової міцності

ABS (акрилонітрилбутадієнстирол) — це ветеран у світі пластиків. З нього роблять корпуси побутової техніки, елементи салонів авто та знамениті цеглинки LEGO. Його популярність в 3D-друці зумовлена феноменальною ударною в’язкістю та термостійкістю. Деталі з ABS не деформуються при температурі до 100 градусів за Цельсієм, що робить його ідеальним для підкапотного простору автомобілів.

Проте друк ABS-ом — це справжній виклик. Матеріал має високий коефіцієнт теплового розширення. Як тільки нижні шари деталі починають охолоджуватися, вони стискаються, що призводить до відшарування кутів від столу (деформація або «варпінг»). Для успішного результату вам обов’язково знадобиться:

Стіл з підігрівом до 110°C; Закрита камера принтера для підтримання стабільної температури повітря; Спеціальні адгезиви (лаки, клеї).

PETG: Сучасна альтернатива

PETG (поліетилентерефталат-гліколь) з’явився як відповідь на складність друку ABS-ом. Це модифікований PET, з якого роблять пластикові пляшки, але з додаванням гліколю, що запобігає кристалізації та робить матеріал більш гнучким. Якщо ви вирішили купити пластик для 3D принтера типу PETG, ви отримаєте матеріал, який поєднує простоту PLA та міцність ABS.

Головна перевага PETG — неймовірна адгезія шарів. Шари сплавляються настільки міцно, що деталь стає практично монолітною. Крім того, він не виділяє неприємних запахів під час друку і майже не дає усадки. Це дозволяє друкувати великі технічні деталі на звичайних принтерах відкритого типу. Проте PETG має свої нюанси: він схильний до «тягучості» (утворення тонких ниток між переходами сопла) і боїться високих обертів обдування моделі.

Як зробити вибір?

Якщо вам потрібна деталь, яка буде піддаватися інтенсивному тертю або працювати в умовах високих температур (наприклад, корпус для потужного світлодіода), обирайте ABS. Він краще шліфується і виглядає більш «професійно» після обробки.

Якщо ж вам потрібна деталь для використання на вулиці (кріплення для антени, запчастини для велосипеда) або ви не хочете витрачати час на налаштування закритої камери — обирайте PETG. Його стійкість до хімікатів та УФ-променів робить його ідеальним вибором для зовнішнього використання.

Висновок

Незалежно від того, чи оберете ви класичний ABS, чи сучасний PETG, головне — це якість вихідної сировини.