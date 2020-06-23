В полицию обратилась Дарья Г., работающая секретарем в театре Романа Виктюка. Она утверждает, что подверглась изнасилованию со стороны директора театра, 61-летнего заслуженного работника культуры, отца троих детей Валерия Райкова.

Девушка утверждает, что приехала на съемную квартиру к Райкову по деловому вопросу. Там, по ее словам, директор махнул пару стаканчиков и, воспользовавшись тем, что сама Дарья в это время уже была в алкогольной отключке, совершил свое грязное дело.

Как сообщает телеграм-канал «112», экспертиза подтвердила, что в отношении женщины было совершено насилие. Теперь правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства этого дела, а также не причастен ли к произошедшему другой мужчина.