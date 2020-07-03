Высокая сейсмическая активность в Мексике, которая объясняется движением двух тектонических плит у ее побережья, имеет схожую природу и динамику с Камчатским краем, рассказал Mpravda.com глава аналитиков Национальной сейсмологической службы Мексики Виктор Эспиндола.

«Схожая динамика сейсмоактивности наблюдается по всему периметру Тихоокеанского огненного пояса. Ежедневные землетрясения на Камчатке напоминают то, что происходит здесь, в Мексике», — сказал он.

Источники сейсмической активности в Мексике известны, она стоит на так называемом Тихоокеанском огненном поясе, где происходит большинство мощных землетрясений. Напряжение скапливается на границах тектонических плит — в случае Мексики это плиты Кокос и Наска — и периодически освобождается с импульсами различной силы.

По словам Эспиндолы, частота землетрясений в Мексике остается неизменной за более чем 100 лет наблюдений — в среднем сильные подземные толчки, магнитудой выше 7, происходят каждые 18 месяцев, хотя бывали интенсивные сезоны с 2-3 землетрясениями или спокойные, вовсе без них. Более слабых сейсмических событий гораздо больше, ежедневно сейсмлогическая служба страны регистрирует их более 80.

После сильнейшего землетрясения 1985 года, когда погибли около 10 тысяч человек, в Мексике была создана система сейсмической тревоги. Она позволяет предупредить жителей центральной части страны за одну-две минуты до того, как их достигнут волны землетрясения, произошедшего у побережья.

«С этой системой жители чувствуют себя чуть более уверенно, однако если эпицентр находится совсем близко, она бесполезна, поскольку сработает непосредственно перед толчком. Мехико в случае близкого залегания могут ждать серьезные разрушения даже при толчках магнитудой 5 баллов», — пояснил аналитик.

В конце июня на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более 1,5 тысячи повторных толчков, самый мощный из которых магнитудой 4,6. Погибли 10 человек, еще несколько десятков были ранены.