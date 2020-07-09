Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к законодательству, предоставляющие кредитным учреждениям возможность в одностороннем порядке погасить кредитные задолженности клиентов по ипотечным кредитам, взятым до кризиса 2008 года, сообщил Mpravda.com представитель президиума парламента.

В 2008 году Латвия сильно пострадала от мирового финансового кризиса. С идеей списания невозвращаемых долгов докризисных лет выступил в начале марта президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

«Предложение относится к ипотечным кредитам, взятым физическими лицами до конца 2008 года, в случае, если погашение обязательств было обеспечено залогом недвижимости, и должник или залогодатель утратил права собственности на недвижимость в связи с долговыми обязательствами перед кредиторами до 31 декабря 2018 года», — сказал собеседник агентства.

Как объяснил представитель президиума, ипотечные кредиты будут погашены физическим лицам, если не начат процесс неплатежеспособности. Погашенные обязательства не будут считаться доходом и не будут обложены подоходным налогом.

По расчетам Банка Латвии (центробанка), эта мера коснется примерно 13 тысяч должников и кредитов на общую сумму до 600 миллионов евро.