Российский поэт Александр Пушкин, скорее всего, выжил бы, если бы был ранен на дуэли сегодня из того же оружия. Об этом хирург Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Евгений Шепичев сообщил «Петербургскому дневнику».8 февраля 1837 года, как сообщал «Рамблер», состоялась дуэль между Александром Пушкиным и французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом. Поэт был ранен и скончался два дня спустя. Евгений Шепичев высказал мнение, что рана поэта была не очень серьезной, а умер он в результате осложнений — перитонита, сепсиса, нагноения и тромбов. По его словам, будь Пушкин ранен сегодня теми же средствами, пулей в виде свинцового шарика, и доставлен в Мариинскую больницу, то ему, Шепичеву, доложили бы о прибытии пациента с небольшим «огнестрелом».

«Скорее всего, сегодня он остался бы жив», — считает хирург, объяснивший это тем, что осложнений удалось бы избежать.

При этом, по мнению Евгения Шепичева, если бы Дантес стрелял в Пушкина из современного оружия, тот мог умереть раньше, потому что современные пули пульсируют, вибрируют, гуляют по телу, сносят все на своем пути, дробят окружающие ткани.

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