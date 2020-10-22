Глава российской «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с «Северным потоком 2».

«За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень — теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица», — заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Он добавил, что «санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики».

«Яркий пример — давление на проект «Северный поток 2″, включенный в закон об оборонном бюджете США», — заключил Сечин.