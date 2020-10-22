Глава «Роснефти» заявил, что наработанные Китаем методы профилактики и борьбы с коронавирусом позволили бы снизить вероятность его повторной вспышки.

«Меры, которые принимаются в России, могли бы быть более действенными, если бы опирались на практику Китая», — заявил Игорь Сечин на XIII Евразийском экономическом форуме.

По его словам, в мире напрасно «атакуют этот опыт». КНР успешно справляется с последствиями коронавируса не только в социальной сфере, но и экономической.

«Искусство Китая по управлению нефтяными ресурсами заслуживает высочайшей оценки», — подчеркнул Сечин.

Положительная тенденция особенно заметна в последние несколько недель, рост импорта нефти свидетельствует о том, что экономика Китая восстанавливается колоссальными темпами.