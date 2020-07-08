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"За прошедший год министерство (обороны, – ред.)… сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", – сказал он.

Важными Эспер назвал проведение и поддержку контртеррористических операций, в результате которых «с поля боя были устранены десятки ключевых террористов». Более того, в его понимании, успешным стало сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Эспер возглавил министерство обороны США 23 июля 2019 года, до этого он был министром американской армии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Пентагоне усомнились в «сговоре» России с талибами.

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