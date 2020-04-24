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Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля, следует из проекта расписания ОГЭ, подготовленного Минпросвещения РФ и Рособрнадзором и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«ОГЭ по русскому языку и математике проводится с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница)», — говорится в документе.

Ранее начало кампании было запланировано на 8 июня.

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